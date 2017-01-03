Dolarda yeni rekor

Güne 3,5380 seviyesinden başlayan dolar, enflasyon verisinin açıklanmasının ardından kademeli yükselişini sürdürerek rekor kırdı. Beklentinin üzerinde gelen enflasyon ve doların küresel değer kazancıyla dolar/TL 3,60’yı görerek rekor kırdı. Kur şu sıralarda 3,5920 seviyesinden işlem görüyor. Dolar, TL karşısındaki son rekorunu 3.5935 ile 2 Aralık 2016 tarihinde kırmıştı.



Güne 3,70 seviyesinden başlayan euro/TL paritesi ise kademeli olarak yükselerek 3.74 seviyesini aştı.



Kaynak : İHA