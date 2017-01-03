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Dolarda yeni rekor

Dolar, enflasyon verisinin açıklanmasının ardından gelen yükselişle TL karşısında rekor tazeledi.

Ekonomi / 3 Ocak 2017 Salı 13:27
Dolarda yeni rekor

Güne 3,5380 seviyesinden başlayan dolar, enflasyon verisinin açıklanmasının ardından kademeli yükselişini sürdürerek rekor kırdı. Beklentinin üzerinde gelen enflasyon ve doların küresel değer kazancıyla dolar/TL 3,60’yı görerek rekor kırdı. Kur şu sıralarda 3,5920 seviyesinden işlem görüyor. Dolar, TL karşısındaki son rekorunu 3.5935 ile 2 Aralık 2016 tarihinde kırmıştı.

Güne 3,70 seviyesinden başlayan euro/TL paritesi ise kademeli olarak yükselerek 3.74 seviyesini aştı.

Kaynak : İHA

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