Dolar/TL, 2017'nin ilk haftasına yükselişle başladı

Dolar/TL, 2016'nın son haftası, yurt dışı piyasalardaki sakin seyre paralel düşük işlem hacmiyle 3,5150-3,5400 dar bandı arasında yatay bir seyir izledi ve yılı 3,5268 seviyesinden tamamladı.



Yeni yılın ilk haftasına yükselişle başlayan dolar/TL, saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 3,5350'den alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,24 primle 3,7203 seviyesinden, sterlin/TL ise yüzde 0,41 artışla 4,3649'dan işlem görüyor.



Analistler, yılın ilk haftasında, yurt içinde yarın açıklanacak enflasyon ve 6 Ocak Cuma günü duyurulacak ABD tarım dışı istihdam verilerinin dolar/TL'nin yönü üzerinde etkili olacağını belirtti.



ABD ve İngiltere'de bugün resmi tatil olmasının piyasalarda düşük işlem hacmi ile yatay bir seyre sebep olabileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan 3,5130 seviyesinin destek, 3,5500 seviyesinin ise direnç olduğunu kaydetti.



Kaynak : AA