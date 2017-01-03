USD (Alış - Satış) : 3,57 - 3,58 EURO (Alış - Satış) : 3,73 - 3,73

Dolar 3.58'in üzerine çıktı

Enflasyon verisi öncesinde 3.5380 seviyelerinde olan dolar enflasyon verisinin açıklanmasıyla 3.5811’e kadar yükseldi. Euro ise 3.73’ün üzerine çıktı.

Ekonomi / 3 Ocak 2017 Salı 11:39
Dolar 3.58'in üzerine çıktı

Güne TL karşısında 3.5380 seviyesinden başlayan dolar, enflasyon verisinin açıklanmasıyla yükselişe geçti.

Tüketici fiyatları endeksi'nin (TÜFE) Aralık'ta aylık yüzde 1.64, yıllık bazda da yüzde 8.53 artmasıyla dolar, yukarı yönlü harekete geçerek TL karşısında 3.5811'e kadar yükseldi.

Euro ise 3.73'ün üzerine çıktı. Dolar şu sıralarda 3,5740'dan euro ise 3,7265'ten işlem görüyor.

Kaynak : İHA

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