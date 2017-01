Dinozorların neslinin tükenmesi ile ilgili yeni iddia

Zira bilim insanları o gün gezegenimize çarpan meteorun dünyada pek çok felaketi tetiklediğini ve bu olayların bir zaman gezegenimizin hakimi olan bu türün soyunu yok ettiği görüşünde.



Ancak bu hikaye tamamen gerçeği yansıtmıyor olabilir.



journal Proceedings of the National Academy of Sciences'ta yayınlanan bir bilimsel araştırmaya göre, dinozorların nesillerinin tükenmesinin ana nedenlerinden biri de üreme hızlarındaki yavaşlık.







Memelilerin üreme hızına kıyaslandığında Dinozorların dünyaya çocuk getirme hızlarının oldukça yavaş olduğunun altını çizen ekip, yavaş üremenin de bu canlıların gezegenden silinmesinde kilit bir rol oynadığı görüşünde.







Zira ekip bu sürenin canlının alışkanlıklarını da şekillendirdiği görüşünde.



Bu sürenin uzun olmasının dinozorların göç etme sürelerini değiştirdiğinin altını çizen ekip, yeni doğan canlıların bakımı için zamanında göç edemeyen dinozorların uzun vadede doğaya yenik düştüğü iddiasında.







Araştırmacılar, Moğolistan'da bulunan ve 71 ila 75 milyon yıllık olduğu tahmin edilen Protoceratops türü dinozor fosili üzerinde yaptıkları incelemede yumurta içindeki diş gelişiminin en az 83 günlük bir kuluçka sürecine işaret ettiğini belirledi. Araştırmanın başyazarı Gregory M. Erickson, kuluçka sürelerinin uzunluğunun, dinozorların dünyaya çarpan asteroidin yarattığı çevre felaketinden sonra neden hayatta kalamadığını açıklayabileceğine dikkati çekti.