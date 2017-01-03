Cemile Bayraktar'dan Nevşin Mengü'ye ayar

Yılbaşı akşamı Reina'ya yapılan saldırının yankıları ve kutlama tartışmaları sürerken sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan CNN Türk spikeri Nevşin Mengü'ye, Yeni Şafak yazarı Cemile Bayraktar'dan imalı bir cevap geldi.
Tartışmanın fitilini ateşleyen bu cevap sosyal medyanın da gündemi oldu.
Cemile Bayraktar, Nevşin Mengü'nün "Halkı ayrıştıran propagandanın önüne geçmek için maaşlı trol orduları dağıtılmalı öncelikle" şeklindeki tweetine Cemile Bayraktar " Nevşin Hanım 'beni işten atın' diyor" yanıtını verdi.