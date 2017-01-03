USD (Alış - Satış) : 3,57 - 3,58 EURO (Alış - Satış) : 3,73 - 3,73

Cemile Bayraktar'dan Nevşin Mengü'ye ayar

Yılbaşı akşamı Reina'ya yapılan saldırının yankıları ve kutlama tartışmaları sürerken sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan CNN Türk spikeri Nevşin Mengü'ye, Yeni Şafak yazarı Cemile Bayraktar'dan imalı bir cevap geldi.

Medya / 3 Ocak 2017 Salı 23:36
Cemile Bayraktar'dan Nevşin Mengü'ye ayar

Tartışmanın fitilini ateşleyen bu cevap sosyal medyanın da gündemi oldu.

Cemile Bayraktar, Nevşin Mengü'nün "Halkı ayrıştıran propagandanın önüne geçmek için maaşlı trol orduları dağıtılmalı öncelikle" şeklindeki tweetine Cemile Bayraktar " Nevşin Hanım 'beni işten atın' diyor" yanıtını verdi.

Cemile BayraktarNevşin MengüTrol


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

Ahmet Şık Dokunulmaz Değildir!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

OBAMA İSRAİL’E GOL ATTI…AMA !

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

HAYALLERİMİZ VE DÜŞÜNCELERİMİZ

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı