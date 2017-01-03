Cemile Bayraktar'dan Nevşin Mengü'ye ayar

Tartışmanın fitilini ateşleyen bu cevap sosyal medyanın da gündemi oldu.



Cemile Bayraktar, Nevşin Mengü'nün "Halkı ayrıştıran propagandanın önüne geçmek için maaşlı trol orduları dağıtılmalı öncelikle" şeklindeki tweetine Cemile Bayraktar " Nevşin Hanım 'beni işten atın' diyor" yanıtını verdi.



