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Beşiktaş'ta şüpheli motosiklet alarmı

Beşiktaş'ta Şehitler Tepesi'ne bırakılan motosiklet polisi alarma geçirdi. Motosikletin sahibi iş aramaya gittiğini söylemesi üzerine yol trafiğe açıldı.

3. Sayfa / 3 Ocak 2017 Salı 14:49
Beşiktaş'ta şüpheli motosiklet alarmı

İstanbul Beşiktaş'ta Şehitler Tepesi'ne yakın bir mesafeye bırakılan motosiklet polisi alarma geçirdi.

Yol trafiğe kapatılırken bomba uzmanı ekipler bekleniyor. Uzman ekip beklenirken motosikletin sahibi ortaya çıktı.

İş aramak için geldiği Beşiktaş'ta motosikletini yol kenarına bıraktığını söyleyen kişiyle ilgili polis araştırma yaptı.

Motosiklet sahibinin doğru söylediğinin anlaşılması üzerine yol tekrar trafiğe açıldı.
Kaynak : DHA

Bomba Uzmanı


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