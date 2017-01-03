İstanbul Beşiktaş'ta Şehitler Tepesi'ne yakın bir mesafeye bırakılan motosiklet polisi alarma geçirdi.



Yol trafiğe kapatılırken bomba uzmanı ekipler bekleniyor. Uzman ekip beklenirken motosikletin sahibi ortaya çıktı.



İş aramak için geldiği Beşiktaş'ta motosikletini yol kenarına bıraktığını söyleyen kişiyle ilgili polis araştırma yaptı.



Motosiklet sahibinin doğru söylediğinin anlaşılması üzerine yol tekrar trafiğe açıldı.

Kaynak : DHA