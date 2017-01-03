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Barbaros Şansal tutuklandı

Halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla mahkemeye sevk edilen Barbaros Şansal tutuklandı

Güncel / 3 Ocak 2017 Salı 19:56
Barbaros Şansal tutuklandı

Sosyal medyadaki paşlaşımları sonrası KKTC'den sınır dışı edilen modacı Barbaros Şansal, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' suçundan tutuklandı.

Şansal savcılık ifadesinde, video da yer alan 'B...un da Boğul Türkiye' kelimesini ayrımcılığa karşı bir hiciv olarak paylaştığını söyledi.

HİCİV OLARAK PAYLAŞTIM

Savcılık tarafından sorgulanan Barbaros Şansal ifadesinde, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Şansal ifadesinde, Video da yer alan 'B...un da Boğul Türkiye' kelimesini ayrımcılığa karşı bir hiciv olarak paylaştığını söyledi.

BU MESAJ BANA AİT DEĞİL

Şansal, savcılık tarafından kendisine sorulan 'İşletmecisi ve tüm çalışanları alevi olduğu için noel baba kılığındaki Sunni Müslümanlar İstanbul'da silahla insanları taradı! Özet budur' şeklindeki twitter mesajının kendisine ait olmadığını söyledi.

KESİNLİKLE AYRIMCI, NEFRET VE KİN DİLİ KULLANILMAMIŞTIR

Kendisine sorulan 'Mal sahibi Musevi(Alarko) davacı Sunni ( Doğuş Holding) İşletmecisi Alevi... Noel baba ha.HS' şeklindeki twitter mesajının kendisine ait olduğunu söyleyen Şansal, 'HS. s.tir git anlamında kullanılmıştır. Türkiye'de yılbaşı gecesi saat 01.20 sıralarında Reina isimli gece kulübünde gerçekleştirilen terör saldırısı sonrasında bu mesajı saat 03.00 sıralarında paylaştım. Buradaki amacım 3 farklı inanca sahip insanların mağdur edildiğine ilişkindir. Kesinlikle ayrımcı, nefret ve kin dili kullanılmamıştır' dedi.

VİDEOYU YENİ YIL MESAJI OLARAK PAYLAŞTIM

Kendisine sorulan videoyu 1 Ocak 2017'de saat 00.13 sıralarında yeni yıl mesajı olarak paylaştığını söyleyen Şansal şunları söyledi: '19 Ekim 2015 te Reportare isimli internet sitesinde bir röportaj vermiştim. Bu röportajın başlığı da 'B..un da Boğul Türkiye' idi. Video da da bu kelimeyi ayrımcılığa karşı bir hiciv olarak paylaştım' dedi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM

Hackerlar tarafından kendisine telefonda hakaretlerin başladığını söyleyen Şansal, 'Bu nedenle tüm hesaplarımı ve iletişimimi tamamen kapattım. 01 Ocak 2017'den sonra hiçbir iletişim aracım yoktur. Üzerime atılı suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum' diye kendini savundu.

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