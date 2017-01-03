USD (Alış - Satış) : 3,57 - 3,58 EURO (Alış - Satış) : 3,73 - 3,73

Barbaros Şansal savcılığa çıkarıldı

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle Atatürk Havalimanı’nda gözaltına alınan modacı Barbaros Şansal, adliyeye sevk edildi.

Güncel / 3 Ocak 2017 Salı 17:42
Barbaros Şansal savcılığa çıkarıldı

Sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) sınır dışı edilerek Türkiye'ye getirilen ve 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama' ile 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlarından gözaltına alınan modacı Barbaros Şansal, İstanbul Adalet Sarayına getirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde gözaltında tutulan Şansal, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından soruşturmanın yürütüldüğü Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi.

'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama' ile 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlarından hakkında işlem yapılan Şansal, burada soruşturmayı yürüten savcılığa ifade veriyor.

Sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle KKTC'den sınır dışı edilen modacı Barbaros Şansal, dün akşam Lefkoşa-İstanbul seferini yapan THY uçağı ile getirildiği Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.

Barbaros Şansal'ın ifadesi ortaya çıktı Kaynak : AA

Cumhuriyet Savcısıİstanbul Cumhuriyet BaşsavcılığıYılbaşı GecesiBarbaros ŞansalSınır Dışı


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

Ahmet Şık Dokunulmaz Değildir!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

OBAMA İSRAİL’E GOL ATTI…AMA !

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

HAYALLERİMİZ VE DÜŞÜNCELERİMİZ

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı