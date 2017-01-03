Barbaros Şansal savcılığa çıkarıldı

Sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) sınır dışı edilerek Türkiye'ye getirilen ve 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama' ile 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlarından gözaltına alınan modacı Barbaros Şansal, İstanbul Adalet Sarayına getirildi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde gözaltında tutulan Şansal, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından soruşturmanın yürütüldüğü Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi.



'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama' ile 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlarından hakkında işlem yapılan Şansal, burada soruşturmayı yürüten savcılığa ifade veriyor.



Sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle KKTC'den sınır dışı edilen modacı Barbaros Şansal, dün akşam Lefkoşa-İstanbul seferini yapan THY uçağı ile getirildiği Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.



Barbaros Şansal'ın ifadesi ortaya çıktı Kaynak : AA