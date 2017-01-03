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Barbaros Şansal'ın ifadesi ortaya çıktı

Gözaltına alınan Barbaros Şansal, ifadesinde hakaret dolu videosunun çarpıtıldığını, demek istediklerinin aslında öyle olmadığını söyledi.

Güncel / 3 Ocak 2017 Salı 10:12
Barbaros Şansal'ın ifadesi ortaya çıktı

Havalimanında gözaltına alınması sırasında linç girişimine maruz kalan Barbaros Şansal ifadesi alınmak üzere Güvenlik Şube'ye götürüldü. Polis sorgusunda Şansal'a bazı sosyal medya mesajları ile ilgili sorular soruldu.

'HESAP BENİM, TWEET BANA AİT DEĞİL'
Reina baskını sonrası 'İşletmecisi ve tüm çalışanları alevi olduğu için noel baba kılığındaki sünni müslümanlar istanbul'da silahla insanları taradı, özeti budur' şeklinde mesaj attığı mesaj ile ilgili soruya Şansal, 'Bu twit bana ait değildir. Caps olarak paylaşıldığını gördüm ve hemen hesaplarımı kontrol ettim ve timeline'ım da böyle bir twit görmedim' yanıtını verdi.

Şansal'ın avukatı Efkan Bolaç ise söz konusu ekran görüntüsünde, tweetin Türkiye'den ve henüz saldırı yapılmadan atılmış olarak görüldüğünü dile getirdi.

'VİDEO ÇARPITILDI'
Çeşitli hakaretlerin yer aldığı video ile ilgili sorulara ise Şansal, videonun çarpıtıldığı yanıtını verdi. Emniyet ifadesini tamamlanan Şansal'ın Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi uyarınca 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlaması ile bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Avukat Efkan Bolaç, Şansal'ın uğradığı saldırı sonrası genel sağlık durumunun iyi olduğu ancak beline, kasıklarına ve böbreklerine darbe aldığı, ellerinde ve vücudunda çizikler olduğu bilgisi verdi. 




Sosyal MedyaBarbaros Şansal


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