Barbaros Şansal'a saldırı olayında 8 kişi ifade verdi

Ortaköy’deki gece kulübüne saldırı sonrası sosyal medyada yaptığı paylaşımlar yüzünden Atatürk Havalimanı’nda bir grubun saldırısına uğrayan modacı Barbaros Şansal ile ilgili 8 kişinin ifadesi alındı.