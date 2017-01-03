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Barbaros Şansal'a saldırı olayında 8 kişi ifade verdi

Ortaköy’deki gece kulübüne saldırı sonrası sosyal medyada yaptığı paylaşımlar yüzünden Atatürk Havalimanı’nda bir grubun saldırısına uğrayan modacı Barbaros Şansal ile ilgili 8 kişinin ifadesi alındı.

3. Sayfa / 3 Ocak 2017 Salı 10:56
Barbaros Şansal'a saldırı olayında 8 kişi ifade verdi

Modacı Barbaros Şansal Ortaköy’deki ünlü gece kulübüne saldırı sonrası sosyal medyadan paylaşımları büyük tepki çekti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) sınır dışı edildikten sonra THY ait uçakla dün gece 22.30’da İstanbul’a geldi. Atatürk Havalimanı’nda polis eşliğinde uçaktan indirilen Şansal, apronda bir grubun saldırısına uğradı. Polis tarafından kurtarılan Şansal, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Olaya karıştığı belirlenen 8 kişinin Atatürk Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü’nde ifadeleri alındı. Kaynak : İHA

Barbaros ŞansalSaldırı


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