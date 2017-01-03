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Bakan Çavuşoğlu ABD'ye gidiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmek üzere 5 Ocak’ta New York’a gidecek.

Dünya / 3 Ocak 2017 Salı 23:09
Bakan Çavuşoğlu ABD'ye gidiyor

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Sayın Bakanımız, 1 Ocak 2017 tarihi itibarıyla görevini devralmış olan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmek üzere 5 Ocak 2017 tarihinde New York’u ziyaret edecektir” denildi.

Açıklamada, ziyaret vesilesiyle Çavuşoğlu ile BM Genel Sekreteri Guterres’in güncel, bölgesel ve uluslararası meseleleri ele alacakları belirtildi.


Kaynak : İHA

Birleşmiş MilletlerAntonio GuterresÇavuşoğluUluslararası


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