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Bahçeli'den referandum açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, anayasa değişikliğinin referanduma gitmesi halinde 'evet' oyu vereceğini söyledi.

Siyaset / 3 Ocak 2017 Salı 11:17
Bahçeli'den referandum açıklaması
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Bahçeli, grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

MHP Lideri, kendisine ve CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na yönelik suikast ihbarı iddiasıyla ilgili ''Basın yoluyla Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na suikast ihbarlarının yoğunlaştığına dair bilgiler gelmiştir. Herkes inandığı yolda kararlı bir şekilde ilerleyecektir. Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aynı şekilde yapacağını düşünüyorum. Koruma sayımız şu an sabit. Bizim arabalarımızda zırh yoktur. Hükümetin liderlere zırhlı araç vereceğine dair bilgiler ulaşmıştır. Bize yönelik zırhlı araç teşebbüsünden vazgeçmelerini kendilerin salık verdim'' dedi.

''GENEL KURUL'DA DA REFERANDUM DA 'EVET' OYUNU VERECEĞİM''

Bahçeli, TBMM Genel Kurulu'nda pazartesi günü başlayacak anayasa görüşmelerine ilişkin ise ''Anayasa komisyonunda kabul edilen Genel Kurul'a geldiğinde de bir tek evet oyum vardır onu da vereceğim, verdiğim evet oyunu da referandumda aynen tekrarlayacağım'' diye konuştu. 



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