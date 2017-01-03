USD (Alış - Satış) : 3,53 - 3,54 EURO (Alış - Satış) : 3,71 - 3,72

Ankara Emniyetinde üst düzey görev değişimleri

Ankara Emniyet Müdürlüğünde, aralarında üst düzey yöneticilerin de bulunduğu bazı yöneticilerin görev yerleri değişti.

Güncel / 3 Ocak 2017 Salı 08:59
Ankara Emniyetinde üst düzey görev değişimleri

Ankara Emniyet Müdürlüğünde bazı yöneticilerin görev yerlerinde değişiklik yapıldı.

Buna göre; Ankara Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki 43 şube müdürlüğünden 33’ünde yeni görevlendirmeler yapıldı. 20 emniyet müdür yardımcılığının 18’inde değişiklik yapıldı, 3 emniyet müdür yardımcısı personel şube bünyesinde görevlendirildi. Merkez İlçe emniyet müdürlüklerinin tamamında yeni atamalar yapıldı.

Ayrıca, bir üst rütbeye terfi eden ve başka iller ile Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde görevlendirilen 25 emniyet müdürü, 15 emniyet amiri ve 2 başkomiser geçici süreyle personel şube emrine atandı.


Kaynak : İHA

Ankara Emniyet MüdürlüğüEmniyet Genel MüdürlüğüEmniyet MüdürüMüdür YardımcısıEmniyet Amiri


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

Ahmet Şık Dokunulmaz Değildir!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

OBAMA İSRAİL’E GOL ATTI…AMA !

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

HAYALLERİMİZ VE DÜŞÜNCELERİMİZ

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı