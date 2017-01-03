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Acun Ilıcalı'dan Nagihan itirafı!

'Survivor' adasında kendi takımında mücadele eden isimlerle bile sert tartışmalar yaşayan Nagihan Karadere ile ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'dan flaş bir itiraf geldi.

Televizyon / 3 Ocak 2017 Salı 16:38
Acun Ilıcalı'dan Nagihan itirafı!

TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, 'O Ses Türkiye' yılbaşı özel bölümünde, 'Survivor 2016'ya damgasını vuran milli atlet Nagihan Karadere hakkında ilgili çarpıcı bir açıklamada bulundu.

'BEN DE MERAK EDİYORUM'
Fenomen yarışmanın yapımcısı ve sunucusu, 'Bu sene iki tane atletimizi Survivor'a davet ettik. İkisi de milli sporcumuz. Olimpiyatlarda koşmuş iki bayan, ikisi de birbirinden değerli. Nagihan'dan bahsederken, 'Nagihan abla, sorun yaşadığımız zaman bizi yatıştırandı' dediler. Nagihan orada öyleymiş. Nagihan'ın yatıştırdığı iki atletimiz Survivor'da olacak. Bu sene ne olacak ben de merak ediyorum' ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından yaptığı açıklamada, milli atletler Sema Apak ile Pınar Saka'nın 'Survivor 2017' yarışmasında mücadele edeceğini duyurmuştu.


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