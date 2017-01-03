USD (Alış - Satış) : 3,57 - 3,58 EURO (Alış - Satış) : 3,73 - 3,73

8 darbeci askerin davaları 10-11-13 Ocak tarihlerinde

15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yunanistan’a kaçan 8 darbeci asker, 10-11 ve 13 Ocak tarihlerinde Yüksek Mahkemede yargılanacak.

Dünya / 3 Ocak 2017 Salı 13:54
8 darbeci askerin davaları 10-11-13 Ocak tarihlerinde

15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askerin Yüksek Mahkemedeki yargı tarihleri açıklandı. Darbeciler 3 ayrı günde 10-11 ve 13 Ocak tarihlerinde yargılanacak ve davanın sonucu en geç 8 gün içerisinde açıklanacak. 8 darbecinin Türkiye'ye iadesiyle ilgili kısa bir süre önce Atina'daki temyiz mahkemesinde görülen üç ayrı duruşmanın ardından, 3 asker için iade talebi kabul edilmiş, 5 askere yönelik iade talepleri ise reddedilmişti.

Temyiz mahkemeleri başsavcısı Antonis Liogas, iade talebi reddedilen darbecilerle ilgili Yüksek Mahkeme'ye itirazda bulunmuştu ve alınan iade edilmeme kararının Yunanistan milli çıkarlarına aykırı olduğunu savunmuştu.

Mahkemenin Türkiye'ye iadeleri yönünde karar verdiği 3 darbeci asker de temyiz başvurusunda bulunmuştu. Kaynak : İHA

15 Temmuz Darbe GirişimiDarbe GirişimiYunanistanTemyiz


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

Ahmet Şık Dokunulmaz Değildir!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

OBAMA İSRAİL’E GOL ATTI…AMA !

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

HAYALLERİMİZ VE DÜŞÜNCELERİMİZ

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı