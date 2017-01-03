Yurt içi ve yurt dışına çeşitli su ürünlerinin gönderildiği Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Su Ürünleri Balık Hali'ne 2016'da getirilen palamut sayısı 990 bine ulaştı.



Bandırma Balık Hali'nde 2016'da palamut bolluğu yaşandı.



Hale 2015'te 35 bin 600 çift palamut getirilirken geçen yıl bu rakam 1 milyona yaklaştı. Palamut sayısı, önceki yılın 14 katına çıkarak, 990 bin olarak kaydedildi.



Palamuttan sonra ikinci bolluk çinekopta yaşandı. Geçen yıl avlanan çinekop sayısı, önceki yıla göre yüzde 148 artarak 23 bin 280 kasaya çıktı.



Avlanan balık miktarı geçen yıl, önceki yıla göre istavritte 12 bin 900 kasadan 15 bin kasaya, kolyozda 3 bin kasadan 4 bin 500 kasaya çıktı, hamside 85 bin 700 kasadan 55 bin kasaya, sardalyada 63 bin 400 kasadan 45 bin 324 kasaya geriledi. Avlanan lüfer ise 5 bin 900 adetten 7 bin adede yükseldi.



Bolluk fiyatları düşürdü



Önceki yıl hal çıkış fiyatı 30 liraya varan palamudun çifti, 2016'da 8 liraya kadar geriledi.



Kasası 250 liraya kadar çıkan çinekopta ise 80 ila 120 lira arasında çıkış fiyatı oluştu.



Balıkesir Deniz Ürünleri Avcıları Üretici Birliği Başkanı Nihat Işık, 2016'nın 'palamut yılı' olduğunu belirterek, bolluğun hem balıkçıyı hem de ucuzluğu dolayısıyla vatandaşı mutlu ettiğini söyledi.



1 Eylül 2016'da başlayan av sezonunun palamut açısından iyi gittiğini vurgulayan Işık, 'Halimize gelen palamut sayısı önceki yıla göre 35 bin çiftten 495 bin çifte çıktı. Çinekop gibi diğer balık türlerimizde de bolluk yaşıyoruz. Halen perakendede en ucuz balık palamut. Vatandaş ucuz protein tüketiyor.' dedi.



Halde 30 yıldır balıkçılık yapan Ali Çakıroğlu da bu yılın şampiyonunun palamut olduğunu belirterek, tezgahların ve sofraların palamutla şenlendiğini söyledi.



Bursa ve Balıkesir'deki balıkçı tezgahlarında palamudun tanesi halen 8 ile 12 lira arasında alıcı buluyor. Kaynak : AA