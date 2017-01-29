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Yemen Parlamentosu Aden'e taşınıyor

Yemen Devlet Başkanı Abdu Rabbo Mansour Hadi, bu gece imzaladığı kararname ile Yemen Parlamentosunun Husi işgali altındaki San’a’dan geçici başkent Aden’e nakline karar verdi.

Dünya / 29 Ocak 2017 Pazar 02:43
Yemen Parlamentosu Aden'e taşınıyor

Devlet Başkanlığı kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre 301 üyesi bulunan Yemen Parlamentosu, "başkent San’a’nın Husi milisleri tarafından işgal edilmiş olması, Temsilciler Meclisi üyelerinin hayatlarını tehdit eden şartlar ve üyelerin yasal görevlerini yapamadıkları gerekçesiyle" San’a’dan Aden’e nakledildi.

2017-19 numaralı nakil kararnamesi Devlet Başkanı Hadi tarafından imzalanmasının ardından gece itibariyle yürürlüğe girdi.

Kararnamede gerekçe olarak Devlet Başkanı Hadi’nin; Yemen Cumhuriyeti Anayasası’nın 66. maddesi ile Yemen Temsilciler Meclisi İç Tüzüğünün 5. Maddesinden doğan yasal yetkisini kullandığı kaydedildi.

22 Mayıs 1990’daki Güney-Kuzey birleşmesine kadar Güney’in başkenti olan Aden, Husilerin Eylül 2014’te Yemen’de meşru yönetime darbe yapmasının ardından 2015 yılında geçici başkent ilan edilmişti. Çalışmalarına Suudi Arabistan’da devam eden Hükümet üyelerinin Aden’e dönmesiyle birlikte Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Kuveyt Yemen’deki büyükelçilik faaliyetlerini Aden’de sürdürme kararı almıştı.

27 Ocak 2011’de Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih’e yönelik halk isyanının ardından başlayan olaylar, önce aşiretler ve hükümet arasında bir savaşa, Husilerin devreye girmesiyle de Şii-Sunni çatışmasına dönüştü,

Yemen hükümet güçleri, halihazırda güneyde Aden, Hadramevt, Lahec ve Ebyen’i, doğuda Marib ve Şebve, Taiz vilayetlerini, kuzeydoğu bölgesinde ise El-Cevf vilayetinin bir kısmını kontrolü altında bulunduruyor. Kaynak : İHA

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