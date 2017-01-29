Yalçın Topçu'dan Yunanistan ve NATO'daki darbeciler için önemli açıklama

15 Temmuz darbe gecesi Yunanistan'a kaçan 8 darbeci subayı iade etmeyeceğini duyuran Yunanistan'ın ardından son olarak da Nato'daki 40 FETÖ'cü subayın Almanya'ya iltica talebinde bulunmasını değerlendiren 63. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı ve Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yalçın Topçu şu ifadeleri kullandı:



"8 Darbecinin Yunanistan’ın koruması ve 40 askerin Almanya'ya iltica talebi yargı tarafında ivedi görüşülmeli bu 48 hain vatana ihanet ve casusluk suçundan FETÖ örgütünün başı dahil yargılanıp bu hainlerin cezası verilmelidir. Savcılarımız gereğini yapacaktır. 15 Temmuz şehitlerimiz, gazilerimiz ve milletimiz adına bu gereklidir.



Almanya ve Yunanistan ise mütekabiliyet esasına göre gereği derhal yapılacağından kimsenin kuşkusu olmamalıdır. Her iki ülke için de uluslararası mahkemelerde aynı zamanda dava açılması kanaatimce ilgililerce düşünülecektir.



İltica talebinde bulunan kim varsa vakit geçmeden vatana ihanet ve casusluk suçundan dava açılıp mal varlıklarına tedbir konulmalı , yardım ve yataklık yapan ülkeler için de uluslar arası hukuka başvurulmalı, devlete millete karşı suç işleyip kaçarak başka ülkelerden iltica talep edenlerin bir tamamı vatana ihanet ve casusluk suçundan yargılanıp cezası neyse hükme bağlanmalı, ilgili ülkelere de uluslararası mahkemelerde dava açılmalıdır.

