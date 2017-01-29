Van'da kaçak sigaralar yakılarak imha edildi

Van'ın Başkale ilçesinde son iki aydaki operasyonlarda ele geçirilen terör örgütü PKK'ya ait 1 milyon 367 bin paket kaçak sigara yakılarak imha edildi.
İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Çamlık Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği 11 operasyonda ele geçirilen 1 milyon 367 bin paket kaçak sigara, depolara konuldu.
İMHA EDİLDİ
Başkale Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla kaçak sigaralar, kamyonlara yüklenerek Çamlık Mahallesi'ndeki çöplüğe getirildi. Sigaralar, yakılarak imha edildi.