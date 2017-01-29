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Sünnet düğününe silahlı saldırı

Başkentte bir otelde yapılan sünnet düğününde davetlilerin üzerine ateş açıldı Saldırıda 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

3. Sayfa / 29 Ocak 2017 Pazar 00:17
Sünnet düğününe silahlı saldırı

Başkentte bir otelde yapılan sünnet düğününde davetlilerin üzerine ateş açılması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Konya yolu üzerinde bulunan bir otelde gerçekleştirilen sünnet düğününe gelen kimliği henüz belirlemeyen 2 saldırgan davetlilerin üzerine ateş açtı.

Silahlı saldırıda göğsünden vurulan Celal A. ile Soner Y. olay yerinde yaşamını yitirdi.

Ağır yaralanan Erman A. ve Serkan T, 112 Acil Servis ekiplerince Memorial Hastanesi'ne kaldırıldı.

Zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı. Kaynak : AA

Sünnet DüğünüSilahlı Saldırı112 Acil Servis


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