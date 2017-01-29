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Sosyal medya sapığı yakalandı

Sokakta gördüğü kadınların fotoğraflarını ve videolarını çekerek sosyal medyada paylaşan sapık, güvenlik kameralarına yakalandı.

3. Sayfa / 29 Ocak 2017 Pazar 13:58
Sosyal medya sapığı yakalandı

Sultanbeyli'de meydana gelen olayda Önder Y. isimli bir şahsın sokakta gördüğü kadınların fotoğraflarını ve videolarını çekerek sosyal medyada paylaştığı ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, güvenlik görevlisi olduğu belirlenen Önder Y., sokakta gördüğü kadınların fotoğraflarını ve videolarını çekip sosyal medyada paylaşıyordu. Önder Y.'nin kadınların görüntüsünü sosyal medyada paylaştığını fark eden bir şahıs polis ekiplerine gelerek şikayette bulundu. Bunun üzerine olayla ilgili çalışma başlatan Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, Önder Y.'nin sosyal medya hesaplarını inceleme altına aldı. Yapılan incelemelerde Önder Y.'nin 4 farklı ilçede sokakta gördüğü kadınların fotoğraflarını ve videolarını çekerek sosyal medyada uygunsuz bir şekilde paylaştığı tespit edildi. Bunun üzerine fotoğraf ve videolardan yola çıkarak yer tespiti yapan polis ekipleri, sosyal medya sapığının video ve fotoğraf çektiği bölgelerde güvenlik kamerası taraması yaptı. Yapılan kamera incelemeleri sonucu sapığın görüntülerine ulaşıldı.

Güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak çalışmalarını derinleştiren Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, Önder Y.'nin Arnavutköy'de olduğu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler operasyon düzenleyerek Önder Y.'yi gözaltına alındı. Sosyal medya sapığı emniyette yapılan işlemlerinin ardından Kartal'da bulunan Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.
Kaynak : İHA

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