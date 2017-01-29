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Şamil Tayyar'dan Aziz Yıldırım'a 'Evet' çağrısı

AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’a FETÖ’nün çökertilmesi için referandumda ‘Evet’ oyu kullanması için çağrıda bulundu.

Siyaset / 29 Ocak 2017 Pazar 16:12
Şamil Tayyar'dan Aziz Yıldırım'a 'Evet' çağrısı
Video için tıklayın

Milletvekili Şamil Tayyar, kendi sosyal medya hesabından, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'a çağrıda bulunduğu bir video yayınladı. Anayasa değişikliği konusunda yapılacak referandumda Aziz Yıldırım'ın 'evet' oyu kullanmasını isteyen Tayyar, video başlığında ise “Sayın Aziz Yıldırım FETÖ'yü çökertmek için 'evet' diyorum sen de 'evet' diyor musun?” ifadelerini kullandı.

Tayyar, yayınladığı videoda ise, 'Sayın Aziz Yıldırım, FETÖ mağduru olduğunu söylüyorsun. FETÖ ile mücadele Recep Tayyip Erdoğan ve kendin dışında hiç kimsenin olmadığını söylüyorsun. Her şey geride kalsın. Gel yeni bir sayfa açalım. Önümüzde kritik bir seçim var. Sen de biliyorsun, ben de iyi biliyorum ki, Recep Tayyip Erdoğan olmazsa, FETÖ ile mücadele yarım kalır. Bu mücadeleyi kararlı bir şekilde sürdürmek için ben, ‘evet' diyorum. Sen de ‘evet' diyor musun'” ifadelerine yer verdi.

Kaynak : İHA

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