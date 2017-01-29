USD (Alış - Satış) : 3,88 - 3,88 EURO (Alış - Satış) : 4,14 - 4,15

Referandum için kış ayarı

AK Parti kaynakları daha önce 2 Nisan tarihinde yapılmasını öngördükleri referandumun özellikle Doğu Anadolu’daki kış şartları sebebiyle 9 veya 16 Nisan’a çekileceğini söyledi.

Güncel / 29 Ocak 2017 Pazar 09:16
Referandum için kış ayarı

TBMM Genel Kurulunda, 21 Nisan Cuma günü sabaha karşı kabul edilen 18 maddelik Anayasa değişikliği teklifinin ‘Teknik incelemesi' tamamlanmasına rağmen, Cumhurbaşkanlığına sunulmaması, 60 günlük referandum süresinin hemen başlatılmak istenmemesinden kaynaklanıyor.

Genel Kurul'dan geçen bir yasanın Cumhurbaşkanlığına gönderilmesine ilişkin bir süre sınırı bulunmuyor. Ancak teamüllere göre çok kapsamlı bir yasa olmadığı sürece, Meclis'ten geçen yasalar birkaç gün içinde onay için cumhurbaşkanlığına sunuluyor. Anayasa paketinin önümüzdeki hafta ortası cumhurbaşkanlığına gönderileceği belirtiliyor.

SANDIĞA ‘TARİH' AYARI
AK Parti kaynakları daha önce 2 Nisan tarihinde yapılmasını öngördükleri referandumun özellikle Doğu Anadolu'daki kış şartları nedeniyle 9 veya 16 Nisan'a çekileceğini söyledi. Başbakan Yıldırım'ın geçen hafta topladığı Bakanlar Kurulu, MYK ve MKYK'da da referandumun 2 Nisan'dan sonraki bir tarihte yapılması görüşü öne çıktı. Yıldırım'ın önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmede de referandum tarihinin en erken 9 Nisan'da yapılmasının gündeme geldiği öğrenildi. AK Parti kurmayları, “Paket Cumhurbaşkanına gider gitmez 15 günlük süre beklenmeden onaylanacak diye planlıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı da kendisine gelmesi durumunda anayasa değişikliklerini bekletmeyeceğini açıklamıştı. Bu durumda 60 günlük süre hemen işlemeye başlayacak. Referandumun 2 Nisan'dan sonraki bir tarihte yapılması için paketin bir süre daha Meclis'te beklemesi gerekiyor” görüşünü dile getirdi. AK Parti'nin hukukçu kurmaylarının yaptığı takvime göre, Cumhurbaşkanı 1 Şubat'ta kadar Anayasayı onaylarsa, 2 Nisan'da, 7 Şubat'a kadar onaylarsa 9 Nisan'da, 14 Şubat'a kadar onaylaması durumunda ise 16 Nisan'da referanduma gidilecek. Referandum sürecini yönetecek olan Yüksek Seçim Kurulu ise, 2 Nisan'da referandum yapılacak şekilde hazırlıklarını başlatmıştı. Ancak, bu tarihin değişeceği ihtimali değerlendiren YSK yetkilileri sürece ilişkin alternatifli tarihli genelgeler hazırladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan referandum açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan referandum açıklaması Başbakan Yıldırım'dan referandum tarihi ile ilgili açıklama Başbakan Yıldırım'dan referandum tarihi ile ilgili açıklama Başbakan Yıldırım'dan Atatürk çıkışı Başbakan Yıldırım'dan Atatürk çıkışı CHP alanlara iniyor CHP alanlara iniyor Adil Gür: Yüzde 60 ‘evet’ sürpriz olmaz Adil Gür: Yüzde 60 ‘evet’ sürpriz olmaz AK Parti'nin referandum sloganı belli oldu AK Parti'nin referandum sloganı belli oldu

BaşbakanAk PartiBakanlar KuruluReferandumYüksek Seçim Kurulu


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

BAYKAL: KİMSEYE ‘EVET VEYA HAYIR’ VERİN DİYEMEM!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

DEMOKRAT GÖRÜNÜMLÜ DİKTATÖR!

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı