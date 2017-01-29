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Meslekten ihraç edilen 15 polise 'ByLock'tan gözaltı

Örgütün şifreli mesajlaşma programı 'ByLock'u kullandığı iddiasıyla, 4 ilde düzenlenen operasyonlarda meslekten ihraç edilen 15 polis gözaltına alındı.

3. Sayfa / 29 Ocak 2017 Pazar 19:36
Meslekten ihraç edilen 15 polise 'ByLock'tan gözaltı

Sakarya merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, meslekten ihraç edilen 15 polis gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, meslekten ihraç edilen ve örgütün şifreli mesajlaşma programı 'ByLock'u kullandığı tespit edilen 17 polis hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Sakarya, Bolu, Kocaeli, Adana'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda, 15 polisi gözaltına alındı.

Öte yandan, 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Kaynak : AA

PolisEmniyet MüdürlüğüCumhuriyet Başsavcılığı


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