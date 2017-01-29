Kurtulmuş'tan 'bedelli askerlik' açıklaması

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, bedelli askerlikle ilgili açıklama yaptı.



'Türkiye'nin şu ortamında, terörle mücadelenin bu kadar had safhada olduğu bir ortamda bedelli askerlik konusuyla ilgili herhangi bir çalışma Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığında mevcut değildir' diyen Kurtulmuş, 'Yakın dönemde de bu konunun gündeme gelmesi mümkün değildir' ifadelerini kullandı. Kaynak : AA