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Fransa'dan birleşme çağrısı

Hollande, Trump'ın Brexit'i öven açıklamaları karşısında, Avrupa'nın birlik olması gerektiğini dile getirdi.

Dünya / 28 Ocak 2017 Cumartesi 22:30
Fransa'dan birleşme çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Avrupa'nın, ABD Başkanı Donald Trump'a güçlü bir yanıt vermesi gerektiğini söyledi.

Portekiz'in başkenti Lizbon'da Güney AB ülkeleri zirvesinden sonra konuşan Hollande, Avrupa'ya, 'Trump'a karşı birlik' çağrısında bulundu.

Hollande, “Ona güçlü bir yanıt vermemiz lazım. Şu an uluslararası bir çekince mevcut. Avrupa, demokrasinin değerlerini garanti altına almak adına çok daha güçlü ve birlik içinde olmalı.” ifadelerini kullandı.

Trump'ın, İngiltere'nin Brexit kararından duyduğu memnuniyete değinen Hollande, ABD Başkanı'nın, başka Avrupa ülkeleri için de Brexit benzeri bir durumdan söz etmesi karşısında, Avrupa'nın güçlü bir yanıt vermesi gereğine inancını dile getirdi.

Trump, İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüşmesinde, 2 ülkenin yakın şekilde çalışacağının sinyalini vererek Brexit kararını 'muhteşem bir şey' olarak nitelendirmişti.

Öte yandan Fransa'da nisan ve mayıs aylarında 2 turlu yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken aşırı sağcı AB karşıtı lider Marine Le Pen güçlü adaylar arasında yer alıyor.

Hem Brexit kararından, hem de Trump'ın başkan seçilmesinden büyük memnuniyet duyan Le Pen, cumhurbaşkanı seçilmesi halinde ilk icraatının Fransa'nın AB'den ayrılmasına yönelik referandum düzenlemek olduğunu duyurmuştu.

Kaynak : AA

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