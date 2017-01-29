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Fırat Kalkanı'ndan acı haber geldi

Fırat Kalkanı harekatında bir asker şehit oldu.

Güncel / 29 Ocak 2017 Pazar 15:49
Fırat Kalkanı'ndan acı haber geldi

Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'na katılan Türk birliğine yönelik terör örgütü DAEŞ saldırısında 1 uzman çavuş şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Suriye sınırının teröristlerden temizlenerek güvenli hale getirilmesi için geçen 24 Ağustos'ta başlatılan ve 159'uncu gününe giren Fırat Kalkanı Harekatı'na katılan Türk askerlerinin bulunduğu Suriye'nin El Bab bölgesindeki birliğe, öğle saatlerinde DAEŞ terör örgütü saldırı düzenledi.

Saldırıda uzman çavuş Ayhan Elmacı şehit oldu, 2 asker de yaralandı. Yaralı askerler Gaziantep ve Kilis'te tedaviye alınırken, şehit uzman çavuşun cenazesi de helikopter ile Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.

Otopsisi yapılan şehit uzman çavuş Elmacı, saat 17.30'da düzenlenecek törenle memleketi İzmir'e gönderilecek.

Şehit Uzman ÇavuşUzman ÇavuşTerör ÖrgütüFırat KalkanıAdli Tıp Kurumu


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