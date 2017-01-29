FETÖ'nün sızmaya çalıştığı yeni kurum

Yurtdışındaki okullarıyla CIA’ya hizmet eden FETÖ’cülerin Türkiye Maarif Vakfı’na sızmaya çalıştıkları ortaya çıktı. Vakıf Başkanı Prof. Dr. Cem Zorlu, sızmaları engellemek için tüm isimlerin didik didik araştırıldığını belirtti..