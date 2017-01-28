USD (Alış - Satış) : 3,88 - 3,88 EURO (Alış - Satış) : 4,14 - 4,15

CHP'li isim istifa etti

Cumhuriyet Halk Partisi Akçadağ İlçe Başkanı Aziz Aslan ve yönetim kurulu üyeleri, partilerinden istifa etti.

Siyaset / 28 Ocak 2017 Cumartesi 23:46
CHP'li isim istifa etti

Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçim olsun, referandum olsun her türlü çalışmayı parti olarak yapabileceklerini ancak HDP'yle bunun olmayacağını kaydetti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'ya partinin HDP ile dirsek temasına sokulmaya çalışıldığını illettiklerini ancak bir cevap alamadıklarını aktaran Aslan, şunları söyledi:

''Biz bundan rahatsız olduk. Ben bunu genel merkezede söyledim. Tekin Bingöl ile telefonda görüşmemiz oldu ve kendisinin Veli beyle görüşmesini istedik. Bizim HDP ile aynı yerde olmamızın mümkün olmadığını söyledim. Ondan dan bir cevap alamadım. Biz Cumhuriyet Halk Partiliyiz. HDP ile dirsek teması içerisinde olmayı kabul edemeyiz. Tüm genel başkan yardımcılarımızla görüştüm hemen hemen ama bu konuda olumlu bir cevap alamadığım için önümüzdeki seçime böyle giremeyeceğimizi söyledik ve istifa kararı aldık.''

Aslan, 13 asil ve 13 kişiden oluşan yedek yönetim kurulu üyelerinin dışında ilçe kadın kolları ile gençlik kollarının da istifalarını sunduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak : AA

Genel Başkan YardımcısıTekin BingölChpGenel BaşkanReferandum


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

BAYKAL: KİMSEYE ‘EVET VEYA HAYIR’ VERİN DİYEMEM!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

DEMOKRAT GÖRÜNÜMLÜ DİKTATÖR!

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı