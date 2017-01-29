Benzin ve LPG'den sonra LNG istasyonları geliyor

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), akaryakıt ve LPG (sıvılaştırılmış doğalgaz) istasyonlarının yanı sıra, yeni bir istasyon kurulmasının önünü açtı. Karara göre, artık LNG istasyonu kurulabilecek. Böylece, toptan satış lisans sahipleri, karayolu taşıtlarında yakıt olarak kullanılmak üzere LNG satışı yapabilecek. Çevre dostu LNG ile daha az karbondioksit gazı salınımı hedefleniyor. Önemli adım, EPDK'nın Doğalgaz Yönetmeliği'nde değişikliğe gitmesiyle atıldı.



LİSANSLA SATIŞ YAPILACAK

Buna göre LNG istesyonu toptan satış lisans sahipleri, karayolu taşıtlarında yakıt olarak kullanılmak üzere LNG satışını, belli bir adreste kuracakları tesiste gerçekleştirebilecek. Satış, sadece lisansa konu tesiste gerçekleştirebilecek. Yurt genelinde doğal gaz satışı yapan diğer toptan satış şirketlerinin, belli bir adreste, karayolu taşıtlarında yakıt olarak kullanılmak üzere LNG satışı yapmak istemesi halinde ayrı lisans alması zorunlu tutuluyor.



Binek araçlarda kullanılamıyor

Özelikle kamyon, TIR, otobüs gibi vasıtalarda uygulama alanı olan LNG, binek arabalarının depolarının küçüklüğü nedeniyle kullanılamıyor. Düzenlemeyle, araçlarda doğal gazın kullanım alanının yaygınlaştırılması ve karbondioksit salınımlarının düşürülerek, çevreyle dost taşımacılığın teşviki öngörülüyor. Dünyada karbondioksit salınımlarının en büyük iki kaynağının enerji sektörü ve ulaştırma sektörü olduğu belirtiliyor. Fosil yakıtlar içinde en çevre dostu olan doğal gazın ulaştırma sektöründe daha fazla kullanılması ülkelerin enerji politikalarında önemli görülüyor.



Dünyada tercih ediliyor

Yanma tehlikesi diğer yakıtlara göre daha az olan LNG, dünya genelinde ağır taşımacılıkta kullanılıyor. ABD ve Kanada'da özellikle büyük tırlar tarafından kullanımı yaygın olan çevre dostu LNG, Avrupa'da ise son dönemde nehir taşımacılığında tercih edilmeye başlandı.