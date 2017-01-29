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Başbakan Yıldırım 15 Temmuz gazisini ziyaret etti

Başbakan Yıldırım, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde yaralanan Mehmet Yaman'ı, tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Yaşam / 29 Ocak 2017 Pazar 18:48
Başbakan Yıldırım 15 Temmuz gazisini ziyaret etti
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Başbakan Binali Yıldırım, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde gazi olan Mehmet Yaman'ı, tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Yıldırım, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde darbeci askerleri durdurmaya çalışırken başına isabet eden mermiyle yaralanan 43 yaşındaki Mehmet Yaman'ın tedavi gördüğü Şişli'deki özel hastaneye geldi.

Gazinin sağlık durumu hakkında baba Mustafa Yaman ve doktorlardan bilgi alan Yıldırım, Yaman'a 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.
Gaziye, Cumhurbaşkanı Erdoğan sürprizi

Gazi Mehmet Yaman'a bir sürpriz yapan Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görüntülü olarak aradı.



Görüşme esnasında Kısıklı'daki konutunda bulunan Erdoğan, gazi Yaman'a, birazdan kendisinin Ümraniye'deki ailesini ziyaret edeceği bilgisini verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Mehmet Bey'in de selamlarını ileteceğim. Seni gözlerinden öptüm. Hastanede de daha sonra ziyaret edeceğim, inşallah.' dedi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz gazisinin ailesine ziyaret Kaynak : AA

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