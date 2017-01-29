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Aslı Aydıntaşbaş kırdığı potu farketti ama…

Gezi eylemlerinde Taksim meydanından ülkesini yurtdışına şikayet etmesi ile bilinen Cumhuriyet Gazetesi yazarı Aslı Aydıntaşbaş kendisini komik duruma düşürecek bir tweet attı. Aydıntaşbaş, kırdığı potun farkına varsa da paylaşımını kaldırmak için çok geç kaldı.

Güncel / 29 Ocak 2017 Pazar 13:40
Aslı Aydıntaşbaş kırdığı potu farketti ama…

Cumhuriyet Yazar Aslı Aydıntaşbaş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla ülkesinde 3,5 milyon mülteciye ev sahipliği ve hamilik yapılmasına rağmen Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun bir mülteci kızla çekilen fotoğrafını 'Başkan olacaksan böyle ol. Mültecilere kapısını açtı' cümlesiyle paylaştı.

3.5 MİLYON MÜLTECİ İÇİN 20 MİLYAR DOLAR HARCAMAYI KANADA MI YAPTI?

Paylaşımı fark edenlerin yoğun tepkisi sonrasında söz konusu tweeti kaldırsa da Aydıntaşbaş'ın hesabına Türkiye'nin mülteciler için yaptıklarına ilişkin ders niteliğinde tweetler gelmeye devam ediyor.

İşte o tweet ve tepkilerden bazıları...










Kaynak : Sabah

MülteciAslı AydıntaşbaşCumhuriyetKanadaTürkiye


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