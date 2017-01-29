Araç sahipleri dikkat! Son 2 gün...

Yeni yılla birlikte motorlu taşıtlar vergisi (MTV) yüzde 3,83 arttı. MTV'nin ilk taksiti ocak ayında, ikinci taksiti ise Temmuz ayında ödeniyor. Dolayısıyla MTV'nin ilk taksidi için sadece 2 gün kaldı.



Peki, ocak ayında ödenecek ilk taksitinde hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek?



1300 CC VE ALTINDAKİ ARAÇLAR



1-3 yaş: Ocakta ödeyeceği vergi 323 TL



4-6 yaş: Ocakta ödeyeceği vergi 225 TL1301-1600 CC arasındaki araçlar



1-3 yaş: Ocakta ödeyeceği vergi 517,5 TL



4-6 yaş: Ocakta ödeyeceği vergi 388 TL



1601 CC ve 1800 CC ARASINDAKİ ARAÇLAR



1-3 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi: 913, 5 TL



4-6 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi: 714 TL



2001-2500 CC ARASINDAKİ ARAÇLAR



1-3 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi: 2 bin 158 TL



4-6 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi: Bin 567 TL



100-250 CC ARASINDAKİ MOTOSİKLETLER



1-3 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi: 61 TL



4-6 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi: 46 TL



251-650 CC ARASINDAKİ MOTOSİKLETLER



1-3 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi 126 TL



4-6 yaş Ocak'ta ödeyeceği vergi 95,5 TL



651-1200 CC ARASINDAKİ MOTOSİKLETLER



1-3 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi 323 TL



4-6 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi 192,5 T



OTOBÜS (Oturma yeri)



25 kişiye kadar 1-6 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi: 979 TL



7-15 yaş: 585 TL



46 kişi ve yukarısı: 1-6 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi 1.567 TL



7-15 yaş: 1.306 TL