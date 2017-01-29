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Ankara'da sahte içki operasyonu

İmalathane olarak kullanılan depo ile kuru yemişçide yapılan aramada 963 dolu şişe ve şişelenmeye hazır 20 litre sahte içki ile 10 binin üzerinde boş şişe ele geçirildi Adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

3. Sayfa / 29 Ocak 2017 Pazar 11:05
Ankara'da sahte içki operasyonu

Başkentte imalathane olarak kullanılan depo ile kuru yemişçiye düzenlenen operasyonda 963 dolu şişe ve şişelenmeye hazır 20 litre sahte içki ile 10 binin üzerinde boş şişe ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

AA muhabirinin emniyet yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Mamak ilçesine bağlı Tuzluçayır Mahallesi'ndeki kuru yemişçide sahte içki satıldığı ihbarı üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, iş yerini takibe aldı.

Ekipler, iş yerine düzenledikleri operasyonda 700 şişe sahte içki ele geçirdi.

Süleyman Y'nin gözaltına alındığı operasyonun ardından çalışmalarını sürdüren ekipler, sahte içkilerin üretildiği adresi tespit etti.

Mamak'ta imalathane olarak kullanılan depoda yapılan aramada 263 şişe sahte içki, 400 kapak, sahte bandrol, 3 bidonda şişelenmeye hazır 20 litre sahte içki, 10 binin üzerinde boş şişe ile dolum amacıyla kullanılan aparat bulundu.

Rıza G. ve Deniz Ö. gözaltına alındı, ruhsatsız tabancaya el konuldu.

Operasyonda ele geçirilen 963 şişe sahte rakı, votka ve viskinin ünlü markalara ait şişelere konulmuş olması dikkati çekti. Sahte içki imal eden şebekenin, başkentteki gece kulüpleri ve barlarda çalışan garsonlardan 5 lira karşılığında boş şişe topladıkları öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, sahte içkileri satın alan iş yerlerinin araştırıldığı belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Rıza G. ve Deniz Ö. tutuklandı, Süleyman Y. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak : AA

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