Alman medyasının 'evet' hazımsızlığı

Alman Die Welt gazetesi, Bayer Leverkusen takımında forma giyen Hakan Çalhanoğlu'nun referandumda evet oyunu kullanağını açıklamasının ardından, oldukça rahatsız olduğunu gösteren bir haber yayınladı.



Welt haberindeküstahça ifadeler kullanarak, Çalhanoğlu'nun bir Türk olarak Erdoğan'a iyi gözükmek isteyeceğini yazdı.



Haberin devamında ise Bayer Leverkusen'in Çalhanoğlu'na tepki göstermesi gerektiği vurgulandı.





Kaynak : Sabah