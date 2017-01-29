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Alman medyasının 'evet' hazımsızlığı

Her fırsatta Türkiye düşmanlığı yapmaktan geri kalmayan Alman medyası, Bayer Leverkusen'in referandumda 'evet' çağrısı yaptığı için Çalhanoğlu'na tepki göstermesini istedi.

Dünya / 29 Ocak 2017 Pazar 20:07
Alman medyasının 'evet' hazımsızlığı

Alman Die Welt gazetesi, Bayer Leverkusen takımında forma giyen Hakan Çalhanoğlu'nun referandumda evet oyunu kullanağını açıklamasının ardından, oldukça rahatsız olduğunu gösteren bir haber yayınladı.

Welt haberindeküstahça ifadeler kullanarak, Çalhanoğlu'nun bir Türk olarak Erdoğan'a iyi gözükmek isteyeceğini yazdı.

Haberin devamında ise Bayer Leverkusen'in Çalhanoğlu'na tepki göstermesi gerektiği vurgulandı.


Kaynak : Sabah

Die WeltFormaHakan ÇalhanoğluBayer Leverkusen


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