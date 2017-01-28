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AK Parti Eşme İlçe Başkanı istifa etti

AK Parti Eşme İlçe Başkanı Ali Arık ve yönetim kurulu üyeleri istifa etti.

Siyaset / 28 Ocak 2017 Cumartesi 16:53
AK Parti Eşme İlçe Başkanı istifa etti

Arık, AA muhabirine yaptığı açıklamada 3 yıldır yürüttüğü ilçe başkanlığı görevini bıraktığını belirterek görev süresince ülkesine ve partiye hizmet etmekten gurur duyduğunu söyledi.

Görev süresince kendine destek olan herkese teşekkür eden Arık, yönetim kurulu üyelerine istifasını verdiğini söyledi.

İl Başkanı Servet Kuş da yaptığı hizmetlerden dolayı Arık ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek, 'Bayrak değişimi süreci yaşıyoruz, birlik beraberlik içinde referandum sürecini en iyi şekilde tamamlayacağız.' dedi.

Kaynak : AA

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