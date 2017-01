Teröre destek veren Merkel Türkiye'ye geliyor

Terörün ve teröristin en büyük destekçisi Almanya'nın Başbakanı Angela Merkel Türkiye'ye geliyor.



Başta FETÖ ve PKK olmak üzere neredeyse tüm terör örgütlerine hem finansal hem de lojistik destek veren Almanya son olarak vatan hainliğinden hakkında hüküm bulunan Can Dündar'a sağladığı destekle bir internet sitesi kurdurdu.



Daha birçok haine kucak açan Merkel'in ülkesi Zekeriya Öz'ü Alman BND ajanlarıyla koruyor.



Terör suçundan hakkında ceza bulunan HDP'li vekillerin de korumalığını yapan Alman devleti Türkiye karşıtı tüm propagandalara da maddi destek sağlıyor.



Ankara, 15 Temmuz sonrası ilk kez Avrupa'dan üst düzey 2 konuğu ağırlamaya hazırlanıyor. İlk konuk bugün İngiltere Başbakanı Theresa May, ardından 2 Şubat'ta Almanya Başbakanı Angela Merkel olacak. May ile Şansölye Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ile bir araya gelecek. Merkel'in ziyaretinin en önemli gündem maddesi, iki ülke istihbarat servisleri arasındaki yeni işbirliği mekanizmasının tesis edilmesi ve iki ülkede de seçime gidilirken terörle mücadelede yeni bir anlayış geliştirilmesi... Şansölye Merkel'in tarihi nitelikteki ziyaretinin detayları ve masaya getirilecek konular şunlar:



BND VE MİT



Alman gizli servisi BND ile Türk istihbarat teşkilatı MİT arasındaki ilişkileri istenilen seviyede bulmayan Almanya, yeni bir mekanizma tesis edilmesi için talepte bulunacak. Merkel, bu ilişkilerde yeni bir sayfa açılmasını ve mekanizma oluşturulmasını talep edecek. Alman istihbaratı ile Türk istihbaratının, hem Türkiye'de hem de Avrupa'da gizlenmiş terör hücrelerinin ortaya çıkarılmasına yönelik operasyonlar konusunda beklenti hâkim.



BÖLGE POLİTİKALARI



İki tarafın birbirleriyle bilgi değişimi, iletişim kanallarını açık tutup işlevsel kılmaları, Türkiye'ye ya da Avrupa'ya yönelebilecek terör tehdidinin bertaraf edilmesi açısından önem taşıyor. Bu mekanizmanın sağlıklı işletilebilmesi için Türkiye ve Almanya'nın Suriye ve Irak politikalarında ortak çalışma anlayışı geliştirmeleri gerekiyor.



İKİ ÜLKEDE SEÇİM



Almanya'da Merkel, eylül ayında seçime giriyor. Daha önce ise yine genel seçimler için belirleyici olacak eyalet seçimleri var. Türkiye'de de nisan ayında kritik Anayasa değişikliği referandumu var. Bu süreçte ağırlıklı olarak DEAŞ olmak üzere, seçimleri sabote edebilecek, etkileyebilecek terör saldırılarına ve terör eylemlerine karşı Almanya, etkin işbirliği talep ediyor.



MERKEL'İN BAKIŞI



Merkel'in iktidarını devam ettirebilmesi ve seçimden güçlü çıkabilmesi açısından Türkiye'ye yaklaşımı büyük önem taşıyor. AB içindeki Türkiye karşıtı havaya karşı duran neredeyse tek lider. Özellikle mülteciler konusunda Türkiye'de kararlı ve istikrarlı bir yönetimin devam etmesi Merkel'in elini güçlendirecek bir unsur gibi görünüyor.



RUSYA FAKTÖRÜ



Rusya ile Türkiye'nin son dönemde yakınlaşması ve ilişkilerin olumlu ivme kazanması, Merkel'i yeni arayışlara itti. Almanya ile Rusya arasında Ukrayna nedeniyle bir gerilim yaşanıyor. Merkel, bu ziyaretle Rusya ile Türkiye ilişkilerinin, ekonomik ve stratejik olarak belli bir noktaya gelmesiyle birlikte, “Türkiye'nin istikameti Batı'dır” yönünde mesaj vermiş olacak.



PKK DOSYASI



Türkiye-Almanya ilişkilerinde en büyük etkenlerden biri de PKK konusu. PKK ile ilgili verilerin Türkiye'ye iletilmesi, terör örgütünün faaliyetlerinin kısıtlanması ve Türkiye'nin iade talepleri Merkel ile görüşmede masaya konulacak. Buna FETÖ'nün faaliyetlerinin engellenmesi ve hakkında yakalama kararı bulunan Can Dündar gibi isimlere verdiği destek, Türkiye aleyhine propaganda yürütülmesinden duyulan rahatsızlık da eklenebilir.



DEV İHALELER VE EKONOMİ



Alman şirketlerinin Türkiye'deki büyük ihalelere katılmaları, Alman şirketlerinin yeni yatırımları ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi de Türkiye'nin beklentileri arasında. Aynı beklenti Almanlarda da var.