Şili Devlet Başkanı Michelle Bachelet, ülke tarihinin en büyük orman yangını olduğunu bildirdi.



Hızla yayılan yangında Şili’de yaşayan binlerce kişi evlerini terk etti. Müdahalelere rağmen durdurulamayan yangın, Santa Olga kasabasını yok etti. Şili İçişleri Bakanı Mario Fernandez yaptığı açıklamada, geçtiğimiz günlerde 2 polis ve 4 itfaiye görevlisinin öldüğünü bildirilmişti. Bugün gelen bilgilere göre ölü sayısı 11’e yükseldi.



Şili’de hızla yayılan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.



Kaynak : İHA