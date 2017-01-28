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NATO'da görevli 40 Türk subaydan Almanya'ya iltica talebi

Almanya’daki NATO üssünde görevli yüksek rütbeli 40 subayın Almanya’ya iltica talebinde bulunduğu belirtildi.

Dünya / 28 Ocak 2017 Cumartesi 13:51
NATO'da görevli 40 Türk subaydan Almanya'ya iltica talebi

Konuyla ilgili Alman medyasında çıkan haberlere göre, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türkiye'ye dönmeleri istenen subayların Türkiye'ye dönmeleri halinde hapse atılacakları ve işkenceye maruz kalacakları iddiasıyla Türkiye'ye dönmeyerek Almanya'ya iltica talebinde bulundukları bildirildi.

Almanya'nın Rheinland-Pfalz eyaletindeki Ramstein askeri üssünde Türkiye adına NATO askeri olarak görev yapan subayların iltica taleplerinin kabul edilip edilmeyeceğine iltica taleplerindeki gerekçeleri incelendikten sonra karar verilecek.

Kaynak : İHA


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