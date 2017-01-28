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Murat Boz'un annesinin sağlık durumuna ilişkin açıklama!

Acıbadem Kadıköy Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, ünlü şarkıcı Murat Boz’un annesi Nedret Boz’un kalp rahatsızlığı nedeniyle Kroner Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavisine başlandığı, tedavinin halen devam ettiği belirtildi.

Sağlık / 28 Ocak 2017 Cumartesi 16:33
Murat Boz'un annesinin sağlık durumuna ilişkin açıklama!

Şarkıcı Murat Boz’un annesi Nedret Boz dün fenalaşarak kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Nedret Boz’un sağlık durumuyla ilgili, tedavi gördüğü hastaneden açıklama yapıldı.

Hastane yetkililerinin yaptığı açıklamada "Kalp şikayeti ile 27 Ocak 2017, Cuma günü Acıbadem Kadıköy Hastanesine gelen ünlü sanatçı Murat Boz’un annesi Nedret Boz’un, muayene ve tıbbi değerlendirme sonrasında kalp rahatsızlığı nedeniyle Kroner Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavisine başlanmıştır. Tedavi süreci halen devam etmektedir" ifadelerine yer verildi

Kaynak : İHA

AcıbademMurat BozŞarkıcı


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