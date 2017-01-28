Kremlin: Putin ve Trump anlaştı

Sputnik'te yer alan haberde, iki liderin ilişkilerde önceliği terörle mücadeleye ayıracakları kaydedildi.



IŞİD'E KARŞI MÜCADELE



Kremlin, Trump ile Putin'in Suriye'de IŞİD'e karşı 'gerçek bir koordinasyon' oluşturacaklarını vurguladı: 'Her iki taraf da Rus-Amerikan ilişkilerinin eşitler seviyesinde, karşılıklı kazanç temeli üzerinde, yapıcı bir zeminde gelişmesi için işbirliğe istekli olduğunu beyan etti.'