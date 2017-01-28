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Kremlin: Putin ve Trump anlaştı

Kremlin, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından açıklama yaptı. Kremlin'den yapılan açıklamada Trump ile Putin'in 'birbirine eşit' olarak ilişkileri geliştirme konusunda anlaştıkları belirtildi.

Dünya / 28 Ocak 2017 Cumartesi 23:40
Kremlin: Putin ve Trump anlaştı

Sputnik'te yer alan haberde, iki liderin ilişkilerde önceliği terörle mücadeleye ayıracakları kaydedildi.

IŞİD'E KARŞI MÜCADELE

Kremlin, Trump ile Putin'in Suriye'de IŞİD'e karşı 'gerçek bir koordinasyon' oluşturacaklarını vurguladı: 'Her iki taraf da Rus-Amerikan ilişkilerinin eşitler seviyesinde, karşılıklı kazanç temeli üzerinde, yapıcı bir zeminde gelişmesi için işbirliğe istekli olduğunu beyan etti.'

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