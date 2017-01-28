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Komşuda kuş gribi! Giderek yayılıyor

Tahran Tavuk Üreticileri Birliği Müdürü Nebipur:'Kuş gribinden itlaf edilen tavuk sayısı 5 ila 6 milyon civarında'.

Sağlık / 28 Ocak 2017 Cumartesi 15:43
Komşuda kuş gribi! Giderek yayılıyor

Tahran Tavuk Üreticileri Birliği Müdürü Nasır Nebipur, kuş gribinin İran'ın 15 eyaletine yayıldığı uyarısında bulundu.

Mehr Haber Ajansı'na konuşan Nebipur, 'Kuş gribi İran'da şu ana kadar 15 eyalete yayıldı.' dedi.

Kum ve İsfahan eyaletlerinde de hastalığın yayılma riskinin bulunduğunu aktaran Nebipur, 'Kuş gribinden itlaf edilen tavuk sayısı 5 ila 6 milyon civarında.' ifadesini kullandı.

Nebipur, İran'ın göçmen kuşların rotası üzerinde olmasından dolayı hastalığın henüz kontrol altına alınamadığını dile getirdi.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 2003-2008 yılları arasında dünya genelinde 245 kişinin ölümüne yol açan kuş gribi, göçmen kuşlardan yerli kanatlılara onlardan da insanlara geçiyor.

Kaynak : AA

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