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Kenan Sofuoğlu 104 yaşındaki ninesiyle birlikte ‘evet’ dedi

Dünya Motosiklet Şampiyonu Kenan Sofuoğlu, 104 yaşındaki ninesiyle birlikte sosyal medya hesabından yayınladığı videodan başkanlık sistemine destek verdi.

Yaşam / 28 Ocak 2017 Cumartesi 16:07
Kenan Sofuoğlu 104 yaşındaki ninesiyle birlikte ‘evet’ dedi

Sosyal paylaşım sitesi üzerinden video yayımlayan Dünya Motosiklet Şampiyonu ve Milli Motosikletçi Kenan Sofuoğlu, başkanlık sistemi için ’evet’ dedi.

Sofuoğlu paylaştığı videoda yaptığı açıklamada, "Büyümekte, güçlenmekte, gelişmekte ve güzelleşmekte olan Türkiye için tabiki ben de evet diyorum. Türkiye Cumhuriyetinin kırıldığı günden bugüne kadar tüm dönemleri yaşamış, görmüş ve şahitlik etmiş 104 yaşındaki ninem de evet diyor" ifadelerine yer verdi.
Kaynak : İHA

Kenan SofuoğluBaşkanlık SistemiMotosikletçiTürkiye


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