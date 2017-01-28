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Kalın'dan BBC muhabirine yanıt

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde çok fazla altın olduğu iddiasını sosyal medyadan paylaşan İngiliz gazeteciye Twitter hesabından cevap verdi: 'Bunların hiçbiri altın değil. Yaptıkların sadece gazeteciliğinin düşük kalitesini gösteriyor'

Dünya / 28 Ocak 2017 Cumartesi 18:06
Kalın'dan BBC muhabirine yanıt

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde çok fazla altın olduğu iddiasını sosyal medyadan paylaşan BBC muhabiri Laura Kuenssberg'a Twitter hesabından, 'Bunların hiçbiri altın değil. Yaptıkların sadece gazeteciliğinin düşük kalitesini gösteriyor.' ifadesiyle yanıt verdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, bugün İngiltere Başbakanı Theresa May'in ziyaretini takip etmek üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelerek basın toplantılarının yapıldığı salonda çektiği fotoğrafı, 'Erdoğan'ın sarayındayım. Çok fazla altın var.' mesajıyla sosyal medyada paylaşan BBC muhabiri Laura Kuenssberg'e Twitter hesabından cevap verdi.

'BBC muhabiri Kuenssberg Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde altın olduğuna dair bir dizi yalan söylüyor.' ifadesini kullanan Kalın, 'Bunların hiçbiri altın değil. Yaptıkların sadece gazeteciliğinin düşük kalitesini gösteriyor.' değerlendirmesinde bulundu.




Kaynak : AA

İbrahim KalınCumhurbaşkanlığı


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