İngiltere Başbakanı: Demokrasinize sahip çıktınız

İngiltere Başbakanı Theresa May, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi.



Esenboğa Havalimanı'na saat 11.05'te inen İngiltere Başbakanı, Anıtkabir'i ziyaret etti.



May, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmek üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geldi.



Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Theresa May ortak açıklama yaptı.



ERDOĞAN: BUNDAN SONRA FARKLI OLACAK



Bu görüşmemizde gerek siyasi gerek askeri gerek ticari gerek kültürel bütün bölgesel sorunları, terörle mücadele konusunu ele alma fırsatını bulduk. Türkiye-İngiltere zaten müşterek hareket edebilen iki ülke. İki NATO ülkesi olarak sürekli dayanışma halindeyiz. Bundan sonraki süreçte de neler yapabileceğimizi, savunma sanayinde ne gibi adımlar atabileceğimizi konuştuk. Bundan sonraki süreç, Türkiye ile İngiltere arasında çok daha farklı konuma gidecektir.



Şu anda 15.6 milyar dolar seviyesindeki ticaret hacmimizi 20 milyar dolara çıkarmayı hedef olarak belirledik. Aramızda stratejik ortaklık konusunu konuştuk. 2010 yılında attığımız bu adımın gelişerek devam etmesini konuşarak.



Bir Türk firmasının İngiltere'de çok önemli bir ihaleyi kazanmak suretiyle orada botlar yapacak olması önemli bir gelişme. Türk firmalarının İngiltere piyasasına girmesi sevindirici. İngiltere'nin Türkiye'deki yatırımlara girmesi de bizi mutlu edecektir.



Suriye ve Irak bizim açımızdan büyük anlam ifade ediyor. Koalisyonla ilişkileri farklı bir konsepte oturtmak istiyoruz. Astana ve Cenevre süreçlerini aramızda konuştuk. Somali ve Kıbrıs meselelerini konuştuk. 3 garantör ülke Kıbrıs'ta neler yapabiliriz, bunları aramızda görüştük. Ben gerçekten, attığımız adımlardan haz duydum. Bundan sonraki süreçte de bu başarının devamına inanıyorum. Gerek istihbarat gerekse savunma teşkilatlarımızın birlikte çalışmasıyla bu sürecin devam edeceğine inanıyorum.



MAY: DEMOKRASİNİZE SAHİP ÇIKTINIZ



Türkiye, Birleşik Krallık'ın en köklü dostlarından biridir. 15 Temmuz'da demokrasinize sahip çıktınız. Hukukun üstünlüğü ve insan hakları önemli. Sayın Cumhurbaşkanı da bunu teyit ettiler.



Suriye'de barışın koşullarını oluşturmaya çalışıyoruz. Bir eğitim ve bilgi paylaşımı programıyla savunma alanındaki işbirliğimizi arttıracağız. Mevcut ilişkileri daha ileri taşıma niyetindeyiz.



Çok farklı konuları ele aldık. Tüm bunların altında yatan önemli nokta şu oldu. İki ülke ilişkilerini daha da ileri taşımalıdır.