HDP’li Hüda Kaya gözaltında, Meral Danış Beştaş adli kontrolle serbest

HÜDA KAYA AFYONDA GÖZALTINA ALINDI



Kaya'nın gözaltına alınması HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım, Twitter hesabından duyurdu. HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen de Twitter hesabından paylaştığı mesaj ile Kaya'nın Diyarbakır'daki bir dava için Afyon'da gözaltına alındığını söyledi.



8 ARALIK'TA GÖZALTINA ALINMIŞTI



Kaya, 8 Aralık 2016'da da evinin önünden gözaltına alınmıştı. Kaya'nın hakkında açılan bir dosyadaki 'zorla getirme kararı' uyarınca gözaltına alındığı belirtilmişti.



HDP'Lİ BEŞTAŞ DİYARBAKIR'DA EVİNDE GÖZALTINA ALINDI



DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir terör soruşturması kapsamında HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Diyarbakır'daki evinde gözaltına alındı.



Diyarbakır'da yürütülmekte olan bir terör soruşturması kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Diyarbakır'daki evinde, gece yarısı sıralarında polis tarafından gözaltına alındı.



TUTUKLANMASI İSTEMİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Beştaş'ın savcılıktaki sorgusu tamamlandı.



Beştaş, tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.



SERBEST KALDI



Beştaş, sevk edildiği çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.