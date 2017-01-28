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HDP’li Hüda Kaya gözaltına alındı

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Afyon’da gözaltına alındı.

Güncel / 28 Ocak 2017 Cumartesi 01:20
HDP’li Hüda Kaya gözaltına alındı

Kaya’nın gözaltına alınması HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım, Twitter hesabından duyurdu.

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen de Twitter hesabından paylaştığı mesaj ile Kaya’nın Diyarbakır’daki bir dava için Afyon’da kelepçelenerek gözaltına alındığını söyledi.

8 Aralık'ta da gözaltına alınmıştı

Kaya, 8 Aralık 2016'da da evinin önünden gözaltına alınmıştı. Kaya'nın hakkında açılan bir dosyadaki 'zorla getirme kararı' uyarınca gözaltına alındığı belirtilmişti.

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