HDP’li Hüda Kaya gözaltına alındı

Kaya’nın gözaltına alınması HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım, Twitter hesabından duyurdu.



HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen de Twitter hesabından paylaştığı mesaj ile Kaya’nın Diyarbakır’daki bir dava için Afyon’da kelepçelenerek gözaltına alındığını söyledi.



8 Aralık'ta da gözaltına alınmıştı



Kaya, 8 Aralık 2016'da da evinin önünden gözaltına alınmıştı. Kaya'nın hakkında açılan bir dosyadaki 'zorla getirme kararı' uyarınca gözaltına alındığı belirtilmişti.