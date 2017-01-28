USD (Alış - Satış) : 3,88 - 3,88 EURO (Alış - Satış) : 4,14 - 4,15

'Hayır'cı Meltem Cumbul HDP'li vekille düet yaptı

Referandumda ‘hayır’ oyu vereceğini söyleyen Meltem Cumbul, Strazburg'ta HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu ile kol kola girerek düet yaptı.

Güncel / 28 Ocak 2017 Cumartesi 11:08
'Hayır'cı Meltem Cumbul HDP'li vekille düet yaptı
Video için tıklayın

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Ocak ayı oturumu için Strazburg'da bulunan HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü ve Mardin Milletvekili Mithat Sancar, tarihi Odysée Sinemasında, Meltem Cumbul'un başrolünde oynadığı Propaganda filminin gösterimine katıldı.

FİRARİ HDP'Lİ KÜRKÇÜ DE KATILDI
Gösterimin ardından yapılan söyleşide ana gündem Türkiye'de yapılacak olan referandumdu. Kerestecioğlu, Kürkçü ve Sancar, diğer katılımcılarla birlikte izleyicilerle sohbet ettikten sonra salondan "hayır" sesleri yükseldi.



MELTEM CUMBUL HDP'Lİ VEKİLLE DÜET YAPTI
Film gösterimi ve ardından gelen söyleşiyi Cumbul ve Kerestecioğlu'nun birlikte söylediği şarkı takip etti. Cumbul'un söylediği "leylim ley" şarkısına Kerestecioğlu'yla birlikte bütün salon eşlik etti.

Meltem CumbulGrup BaşkanvekiliAvrupa Konseyi Parlamenterler MeclisiErtuğrul KürkçüFiliz Kerestecioğlu


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

BAYKAL: KİMSEYE ‘EVET VEYA HAYIR’ VERİN DİYEMEM!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

DEMOKRAT GÖRÜNÜMLÜ DİKTATÖR!

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı