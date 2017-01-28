'Hayır'cı Meltem Cumbul HDP'li vekille düet yaptı

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Ocak ayı oturumu için Strazburg'da bulunan HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü ve Mardin Milletvekili Mithat Sancar, tarihi Odysée Sinemasında, Meltem Cumbul'un başrolünde oynadığı Propaganda filminin gösterimine katıldı.



FİRARİ HDP'Lİ KÜRKÇÜ DE KATILDI

Gösterimin ardından yapılan söyleşide ana gündem Türkiye'de yapılacak olan referandumdu. Kerestecioğlu, Kürkçü ve Sancar, diğer katılımcılarla birlikte izleyicilerle sohbet ettikten sonra salondan "hayır" sesleri yükseldi.







MELTEM CUMBUL HDP'Lİ VEKİLLE DÜET YAPTI

Film gösterimi ve ardından gelen söyleşiyi Cumbul ve Kerestecioğlu'nun birlikte söylediği şarkı takip etti. Cumbul'un söylediği "leylim ley" şarkısına Kerestecioğlu'yla birlikte bütün salon eşlik etti.

