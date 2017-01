Gökçek'ten S&P ve Fitch'e tepki: Size rağmen büyüyoruz lan

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin sürpriz bir şekilde kredi notu görünümünü 'durağan'dan 'negatife' çekmesinin ardından Fitch de Türkiye'nin notunu düşürdüğünü açıkladı.



S&P ve Fitch'in Türkiye'nin notunu düşürmesine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek sosyal medya hesabından tepki gösterdi.



SİZE RAĞMEN BÜYÜYORUZ LAN!



Çanakkale Köprüsü'nün yapımı için dünyanın dört bir yanından 25 talip çıktığına dikkat çeken Gökçek 'Çanakkale köprüsünün yapımı için dünyanın dörtbir tarafından 25 talip çıkıyor. Standart & Poor's Türkiye'nin not görümünü durağan'dan negatife indiriyor. Şimdi oyunu anlıyor musun Türkiyem? Türkiye'yi ve hükümeti̇ güçsüz göstermek için birileri her yerini yırtıyor. Size rağmen büyüyoruz lan.' ifadelerini kullandı.







Kaynak : Beyaz Gazete Özel