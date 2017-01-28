Aziz Yıldırım: Quaresma F.Bahçe'ye gelmek istedi

Aziz Yıldırım ayrıca Quaresma ve başka Beşiktaşlı futbolcuların Fenerbahçe'ye gelmek istediği ve Mehmet Ekici transferi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.



İşte Aziz Yıldırım'ın açıklamaları;



MEHMET EKİCİ TRANSFERİ İÇİN AÇIKLAMA

Biz Ekici'yi transfer etmek aklımızdan geçmiyordu. Bize ulaştılar. Galatasaray bizden her sene oyuncu alıyorlar, bundan muzdaribiz, bu oyuncunun Galatasaray'a gitmesini istemiyoruz, istermisiniz dediler. Biz de hocamıza sorduk,”Kadroda olursa mutlu olurum” dedi. Onlar 2 ay önce Fernandao ve Aatif'i istediler. Şekip Mosturoğlu ile başkanları Kulüpler Birliği toplantısında görüştüler. Fernandao'yu veremeyeceğimizi ve Aatıf konusunda da sezon içindeki duruma göre cevap vereceğilmizi söyledik. Ekici ile görüşme yaptık. Ekici'ye kamuoyunda saldırı yapılıyor. Basın, ve başkanı. Gerçekleri açıklamadan Ekici için algı operasyonu oluşturmaya çalışıyorlar. Oyuncu geldi ve bizim hocamızla görüştü, yöneticilerle görüştü ve bu izni onlar verdiler. Biz de bunun karşılığında Aatif ile görüşmeleri için izin verdik. Aatıf + 500 bin Euro vererek bu takası yapacaktık. Aatıf'ı çağırdık, “Gitmek istemiyorum” dedi. Yine konuştuk gitmek istemediğini ısrar etti. 1.750 bin Euro verelim bu transferi kapalım dedik. Onlar da düşünelim dediler. Aatıf da hocanın isteğiyle kampa katıldı. Trabzon bu arada Beşiktaş konusunda devreye girmiş, biz de Eto'o için araya girmişiz Antalya başkanına akıl vermişiz havası verip, devreye girdi. Ben Eto'o konusunda almayacağımı bildirdim.



'EKİCİ ÜSTÜNDE OYUN OYNANIYOR'

Şimdi Trabzonspor Ekici konusunda kendi oyuncusu olduğu için Mayıs ayına kadar kendi kadrosunda tutabilir. Ama 31 Ocak sonrası transfer kapanıyor, hiçbir yere transfer olamaz. Biz şartlarımızı söyledik, Ekici'ye kulübün büyüklüğünü anlatık. O da bizim samimi davranışımızdan dolayı bize gelmek istediğini söyledi. Bunu kendi başkanına ve diğer kulüp başkanlarına da söyledi. Trabzon'da yıl sonuna kadar kalır ya oynatırlar, ya oynatmazlar. Kimse karışamaz. Ama oyuncu alacaklarından dolayı TFF'ye mürcaaat ediyor. Bunun karşılığında da ona basına konuştu diye ceza veriyorlar. Çocuğun üzerine oyun oynanıyor, siyasi baskılar olacağı da ailesine iletiliyor. Bunlar yanlış ve etik değil.



Siz ancak 31 Ocak'a kadar karar verirsiniz. Biz 2 milyon Euro bonservis karşılığı ücret vereceğimizi söyledik. 31 Ocak sonrası bu konuda karar verecek değilsiniz. Bundan sonra sustuk idare ettik, birlik beraberlik diye, bunu telkin etti büyükler. Biz de dinledik. Bundan sonra dinlemem. Bunu herkes bilsin.



ETO'O TRANSFERİ İÇİN AÇIKLAMA

Beşiktaş'a gelince. Sana ne gerek var. Antalya başkanına Eto'o'yu verme desem, “Benim paraya ihtiyacım” var dese ben ne diyeceğim. Ortada kalacak. Şimdi Beşiktaş ve Trabzon arasında yapılan açıklama nedir. Bu nedir açıklama nedir açıklaszınlar. Ne aldılar ne verdiler.İki taraf da SPK'ya bağlı, onlara da sormuyorlar siz ne yapıyorsunuz diye. Herkes kendisine göre hareket ediyor. SPK sormalı, sormayacaklar da. Beşiktaş'tan bazı futbolcular şu anda bize gelmek istiyorlar, haber gönderiyorlar.



'QUARESMA BİZE GELMEK İSTİYOR'

Quaresma'nın avukatı aradı bizi. Bundan 1.5 ay önce bizim menajerle görüşte. Benle görümek istediler kabul etmedim. Ne istiyorsa sana söylesin dedim.Transfer olmak istiyor. Beşiktaşlılar iyi dinlesin. Şartları ve teklifi bizim elimizde. İstiyorlarsa gösteririm kendilerine. Ama almayacağım onu da bilsinler. Gitmiş kulübüne Fenerbahçe bize teklif etti diye duydum. Teklif etmedim. Buraya gelmek isteyen oyuncuları var, mukavelesi bittiğinde. İstiyorlarsa hepsinin ismini söylerim. Ama o çocuklara yazık.



'SOSA GELMEK İSTEMEDİ'

Sosa konusu. Gelmek istemediğini Milan'da kendisini kanıtlamak istediğini söyledi. Eşi terörden korkuyor, Türkiye'ye gelmiyor deniyor. Yok öyle bir şey. Böyle bir düşünceleri olmadığını söyledi, ama biz ayrıldığımız kulüple ilişkimiz iyi olmadığı için onlar bu tür söylemleri yayıyor diyorlar. Yani kimse terör yüzünden buraya gelmemezlik yapmıyor.

